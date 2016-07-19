Владикавказ, 19 июля, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии по программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» в 2016 году будет отремонтировано 42 дома. Как сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM, в поэтапно реализуемой программе участвуют 2513 домов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Отметим, что для всех собственников жилых помещений правительством республики был установлен ежемесячный сбор за капремонт в размере пяти рублей, который является самым низким в СКФО. Однако, по информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания, население и этот взнос не готово оплачивать. Уровень сборов по республике составляет всего 12%. По городу Владикавказу собирается 7%. Только в городе Моздоке данный показатель равен 71%.

При этом в ведомстве отмечают, что общая стоимость капремонта состоит из средств республиканского и местного бюджетов, а также собственников помещений. Следовательно, можно сделать вывод, что если сборы будут неполными, то и проведение мероприятий по капитальному ремонту будет носить частичный характер. Согласно же действующему законодательству, условием предоставления господдержки на проведение капремонта является непревышение 5%-ного уровня задолженности за капремонт.

Напомним, что с 2008 по 2015 год Северной Осетией было подано в адрес госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ девять заявок на получение финансовой поддержки на реализацию адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В рамках этих программ было отремонтировано 627 домов. За указанный период смогли улучшить свои жилищные условия более 52 тысяч человек. Для формирования фонда капитального ремонта и своевременного его проведения в республике была создана Специализированная некоммерческая организация «Региональный оператор РСО-Алания — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания».