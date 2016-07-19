Москва, 19 июля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) с 19 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Арксбанка», сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Данное решение принято «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O ЦБ РФ», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Отмечается, что по величине активов «Арксбанк» на 1 июля текущего года занимал 286-е место в банковской системе России.