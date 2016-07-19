Гонконг, Китай, 19 июля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Посольство КНР в Германии подтвердило, что среди пострадавших от нападения в пассажирском поезде есть двое китайских граждан. Двое жителей Гонконга получили травмы средней тяжести, в настоящее время они получают медицинскую помощь в одной из больниц.

1815.ch Спасатели работают на месте трагедии

«Мы располагаем сведениями, что в результате нападения пострадали граждане КНР. Их личности установлены, члены семьи одного из потерпевших находились рядом с ним в момент нападения. С родственниками второго пострадавшего уже удалось связаться, в ближайшее время они отправятся в Германию», — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел КНР обратилось к внешнеполитическому ведомству ФРГ с просьбой провести расследование случившегося. Китай готов оказать любую помощь в расследовании преступления, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17-летний выходец из Афганистана совершил нападение на пассажиров поезда в Вюрцбурге. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения. Состояние нескольких пострадавших медики оценивают как тяжелое.