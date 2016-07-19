Симферополь, 19 июля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Крыму с начала 2016 года отдохнули 2 миллиона 193,7 тыс. туристов. Это на 27% выше уровня 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Побережье Крыма

«На Южном берегу Крыма отдохнуло 42% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года на полуострове, на Западном побережье Крыма — 37%, на Восточном побережье Крыма — 17,5%, в других регионах — 3,5%. Средняя заполняемость работающих санаториев и отелей составляет 65%. При этом в Большой Алуште, Феодосийском регионе, Саках и Бахчисарайском районе общая загрузка средств размещения превышает средний уровень заполняемости», — сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад двухмиллионный рубеж туристы, едущие на полуостров, преодолели к 31 июля. Тогда в «курортном» ведомстве заявляли, что это на 16,5% больше, чем в 2014 году за аналогичный период.