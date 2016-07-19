Анкара, 19 июля, 2016, 08:52 — ИА Регнум. При защите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от рук участников неудавшегося государственного переворота в стране погибли двое телохранителей. Об этом глава турецкого государства рассказал в интервью журналистам американской телекомпании CNN.

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«Двух моих охранников убили, — заявил турецкий лидер. — Если бы я задержался на дополнительные 10−15 минут, меня бы убили или взяли в плен».

При этом Эрдоган добавил, что отдыхал в Мармарисе с семьей, но после получения сообщений о происходящем в крупных городах Турции они решили покинуть отель.

«У нас был пятидневный отпуск, и вечером мне передали новости…» — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля текущего года. На улицы крупных турецких городов вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Государственный переворот не удался, к утру преданные президенту военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Число задержанных силовиков, которые подозреваются в мятеже, достигло 6 тыс.

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