Лондон, 19 июля, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Урегулирование кризиса в Сирии невозможно без отставки президента страны Башара Асада. Об этом, как передает RT, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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«Я четко заявлю свою позицию о том, что страдания сирийцев не прекратятся, пока Асад остается у власти», — говорит глава МИД Британии.

При этом Джонсон добавил, что международное сообщество, в том числе Россия, должны быть едины по «этому поводу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Сирии Башар Асад во время встречи с делегацией от Европарламента в Дамаске заявил, что причиной всплеска террора в Европе стала ошибочная политика некоторых представителей западных стран, которые покрывали террористические группировки в Сирии.

«Проблемы, с которыми сталкиваются страны Европы, — терроризм, экстремизм, поток мигрантов — вызваны некоторыми западными лидерами и их политикой, которая не идет на пользу их народу, — говорит глава Сирии. — Особенно это касается случаев, когда эти лидеры выражают поддержку террористам в Сирии».

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