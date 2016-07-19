Хабаровск, 19 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Вместе с инспекторами рыбоохраны войну браконьерам объявили рыболовецкие предприятия Хабаровского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На совещании при губернаторе региона, посвященном предстоящей путине, рыболовецкие артели региона выразили полную готовность прийти на помощь инспекторам.

Пресс-служба ЛОВДТ Транспортную полицию оснастили катером

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2016 год по всем прогнозам и расчетам — богат на рыбу. Рыбопромышленники всерьез обеспокоены тем, что их законный улов попадет в браконьерские сети. На совещании в краевом правительстве прозвучали удручающие цифры. Так, на 100 километров рек приходится лишь один инспектор рыбоохраны.

«Мы готовы помочь и катерами, и деньгами, и топливом, и людьми», — заявил в интервью региональной телекомпании «Губерния» председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.

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Тревога рыбодобытчиков понятна: браконьерскими сетями опутаны Ульчский, Хабаровский районы, все побережье Татарского пролива.

Для поддержания порядка на нерестовых реках в районы путины направлен ОМОН. Линейный отдел внутренних дел на транспорте, обеспечивающий порядок в Ванинском и Советско-Гаванском районе оснастили быстроходным катером.

«Горбуши в этом году много. Она буквально выплескивается из речек», — говорят рыбаки.

При этом местные жители утверждают, что проще и безопаснее купить лицензию — проблем с этим нет никаких.

«Мы купили лицензии с пацанами, ловим, никто не мешает, отец с дедом тоже ловят. Лучше с лицензией. Мы в позапрошлом году решили побраконьерить, чуть под уголовное дело не попали. Больше не рискуем», — рассказал житель поселка Ванино Дмитрий.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы Ванинского Линейного отдела внутренних дел на транспорте Елена Галушкина, «путина только началась, а по браконьерам возбуждено уже 9 уголовных дел».

В местных магазинах свежей горбуши нет. Некоторые предприниматели пробовали продавать по 150 рублей за килограмм, но потом убрали рыбу в морозильники, исходя из того, что зимой смогут продать ее дороже. Местные предприниматели ловят свежую рыбу сами, кто не может ловить — покупает утром у рыбаков по 40 рублей за килограмм. Местные соцсети пестрят объявлениями: «Продам горбушу свежую». Рыбу готовы доставить до дверей квартиры — это хороший заработок, особенно для подростков. Некоторые даже отпуск берут на период путины.

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Браконьерский, и не только, ажиотаж вокруг нынешней путины вызван еще и тем, что в этом году часть нерестовых рек было решено закрыть для промысла. Как сообщил председатель комитета рыбного хозяйства Минприроды Хабаровского края Сергей Рябченко, «прежде всего запрещен лов на реке Амгунь».

«Это затрагивает интересы коренных малочисленных народов, но они смогут взять свои квоты осенью, когда запрет будет снят. Также закрыты река Тумнин и часть побережья Татарского пролива от мыса Песчаного до мыса Юмы. Здесь допускается только спортивно-любительское и традиционное рыболовство. Кроме того, запрещена ловля сетями на реке Копи в Советско-Гаванском районе», — рассказал Сергей Рябченко.

Непопулярные меры, конечно, вызвали протесты со стороны коренных малочисленных народов Севера. Но в данном вопросе и ученые, и рыбоохрана, и чиновники регионального правительства едины: многие нерестовые реки попросту истощены браконьерскими набегами. Им необходимо дать возможность восстановиться.