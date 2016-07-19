Пекин, 19 июля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Сотрудники пекинской полиции задержали женщину, при которой были обнаружены 2 автоматических пистолета и боеприпасы к ним. Полиция устанавливает связь между задержанной и запрещенными террористическими организациями.

profitandlaws.com Метро в Пекине

Женщина была задержана во время досмотра ее вещей через рентгеновский аппарат. Оператор заметил 2 предмета, напоминающие оружие, и попросил женщину открыть сумку, после ее отказа сотрудник метро вызвал полицию, пишет «Сина синьвэнь».

Во время допроса женщина подтвердила, что сумка принадлежит ей, однако задержанная продолжает утверждать, что видит оружие впервые. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно китайскому законодательству, с 1996 г. в КНР введен запрет на ношение личного огнестрельного оружия, исключение составляют охотники и оленеводы — им разрешено владеть ружьями установленного государством образца и пользоваться ими в определенное время на указанных территориях КНР.