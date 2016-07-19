Москва, 19 июля, 2016, 07:36 — ИА Регнум. В понедельник, 18 июля, баррель Brent подешевел на 2%, до $46,93. Снижению котировок способствовало несколько факторов. После неудачной попытки государственного переворота в Турции был вновь открыт пролив Босфор. Второй фактор, трейдеры ожидают, что отчёты Американского института нефти и Минэнерго США отразят увеличение запасов и добычи нефти за последнюю неделю. И третий фактор, увеличение нефтяных буровых установок в США на минувшей неделе.

buzzfeed.com Нефть

Сегодня, 19 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $46,79 (-0,30%). Техническая картина указывает на удешевление нефти до $45 после пробоя уровня $46,25. Есть вероятность, что боковая динамика сохранится на текущем уровне до вечера.

В 23:35 мск выйдет отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам от Американского института нефти. Если данные покажут увеличение запасов нефти в США, Brent подешевеет, при сокращении — подорожает до 48 долларов за баррель.