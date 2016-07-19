Анкара, 19 июля, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал CNN, что его убили бы, если бы он задержался в отеле Мармариса на 10 минут.

theduran.com Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, он находился в Мармарисе на отдыхе с семьей. Около 22:00 ему сообщили о беспорядках с участием военных в Анкаре и Стамбуле, после чего он решил покинуть отель.

«В Мармарисе проводилась операция против меня… Если бы я задержался на 10−15 минут, меня бы убили или взяли в плен», — заявил президент Турции в эфире CNN.

Он также добавил, что ему пришлось обратиться к нации посредством видеосвязи через телефон с призывам выйти на улицы.

16 июля в Турции произошла попытка госпереворота. Группа военных вывела на улицы бронетехнику, произошло несколько взрывов. К утру мятеж был подавлен: погибли более 250 человек.

Власть остаётся у законно избранного правительства Турции.