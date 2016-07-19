Москва, 19 июля, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Новая неделя началась с укрепления национальной валюты. Курс доллара снизился на 1,05%, до 62,84 руб., курс евро — на 0,63%, до 69,66 руб. Нестабильная политическая ситуация в Турции и низкие процентные ставки в развитых странах вынуждают зарубежных инвесторов вкладывать деньги в российские активы. Из-за высокого спроса на рубль национальная валюта перестала реагировать на снижение нефтяных котировок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Сегодня, 19 июля, конвертация валюты для уплаты налогов и дивидендов, а также покупки российских облигаций останутся основными факторами для рубля на этой неделе.

В 16:00 мск выйдет российская статистика: индекс производственных цен, объёмы розничных продаж и уровень безработицы. Перечисленные показатели практически не влияют на динамку курса рубля, но на них стоит обратить внимание, чтобы иметь представление об экономической ситуации в стране.

Единственный показатель, который может во вторник повлиять на курс рубля, это отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам от Американского института нефти, который выйдет в 23:35 мск.

В налоговый период доллару открыта дорога к уровню 62,50 руб. Достигнет его сегодня доллар или в среду, будет зависеть от динамики цен на нефть и настроя трейдеров к рисковым активам на рынке Форекс.