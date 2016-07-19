Москва, 19 июля, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией в 2016 году не возобновятся. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе газете «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло рейсов в аэропорту

По ее словам, 14 июля 2016 г. прошла встреча делегаций двух стран, на которой стороны обсудили вопросы, касающиеся безопасности российских туристов на курортах Турции. На встрече было решено, что Анкара предоставит список опасных для туристов мест, в том числе на юго-востоке и востоке страны.

«Требования российской стороны и реакцию на них со стороны Турции рабочая группа будет сводить в один документ, обсуждать и внедрять», — отмечает Ломидзе.

При этом исполнительный директор АТОР сообщила, чартеры между РФ в Турцией в 2016 г. не возобновятся, и пока не факт, что это произойдет в следующем году.

«Попытка военного переворота в Турции сильно отразилась на желании россиян отдохнуть в этой стране, — сказала Ломидзе. — Спрос заметно снизился».

Эксперты отмечают, что отсутствие чартерных перевозок в совокупности с понижением спроса на курорты Турции сократит количество российских туристов в стране от ожидаемых 300 тыс. до 100 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля текущего года в Турции была совершена попытка государственного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные властям Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

По предварительным данным, в результате столкновений погибли более 290 человек. Число задержанных военных, подозреваемых в участии в заговоре против действующих властей, достигло 6 000.