Берлин, 19 июля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Нападение на пассажиров поезда в Вюрцбурге (Германия) совершил 17-летний выходец из Афганистана, заявил глава МВД Баварии Йоахим Херманн.

dw.com Поезд в Вюрцбурге, на который было совершено нападение

Deutsche Welle уточняет, что афганец попал на территорию страны без сопровождения взрослых. Первоначально он находился в приюте для беженцев, но затем семья из Оксенфурта взяла его под свою опеку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Вюрцбурге неизвестный с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения. Состояние нескольких пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Нападавший был ликвидирован силами спецназа.