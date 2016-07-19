Анкара, 19 июля, 2016, 07:08 — ИА Регнум. В Турции схватили двух пилотов, сбивших в 2015 г. российский Су-24. По данным Bloomberg, двое пилотов ВВС страны взяты под стражу. Как отмечается, минимум один из задержанных участвовал 15 июля 2016 г. в попытке госпереворота в Турции.

elnoticon.com Военный переворот в Турции

Ранее мэр Анкары Ибрахим Мелих Гёкчек заявил, что в госперевороте участвовал один из сбивших Су-24. По его словам, этот человек является участником организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, находящегося в США. Такого рода заявления о причастности всех «неудобных» лиц к организации Гюлена стали обычными из уст представителей власти Эрдогана в Турции после подавления военного мятежа. Никаких доказательств такие заявления никогда не содержат. Точно так же турецкие власти пытаются и теперь снять с себя ответственность за совершённое ими уничтожение российского самолёта, решение о котором принимали, конечно, отнюдь не пилоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 г. в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик. РФ потребовала извинений, наказания виновных и компенсации.

Недавно Эрдоган направил Путину письмо, в котором, как уверяют в Москве, извинился за сбитый Су-24, сообщил о готовности компенсировать ущерб, а также рассказал о расследовании инцидента.

После этого глава Российского государства поручил снять ограничение на посещение Турции туристами из РФ и начать переговоры по восстановлению торгового сотрудничества.