Чебоксары, 19 июля, 2016, 07:46 — ИА Регнум. Появление в Чувашии двойников действующих депутатов на выборах в Госдуму может быть «связано с желанием влиятельных сил повлиять на результат по округу», либо их выдвигают для «демонстрации флага». Такое мнение по итогам заседания экспертного клуба «Регион» высказал руководитель Центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нейжмаков. ИА REGNUM приводит комментарий эксперта полностью.

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«Договорные округа» (где не выставлены кандидаты от «Единой России») совсем не обязательно являются беспроблемными для «тяжеловесов» от парламентской оппозиции, считающихся там фаворитами. В частности, в таких округах могут появляться статусные кандидаты, связанные с региональными властями. Например, в Ростовском округе №195 (Ярославская область) против выдвиженца «Справедливой России» Анатолия Грешневикова, считавшегося здесь безусловным фаворитом, выдвинулся бывший вице-премьер областного правительства, уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

В Канашском округе в Чувашии настолько статусных конкурентов у предполагаемого фаворита, кандидата от справороссов Анатолия Аксакова нет. Если близкие к региональным властям «тяжеловесы» не решились выдвинуться в его округе, это говорит и о заметной поддержке его кандидатуры на федеральном уровне, и о нежелании руководства республики идти на масштабный конфликт с ним. Даже если бы оба его двойника были бы зарегистрированы, это вряд ли стало бы для его кампании катастрофой. «Двойники», как правило, оттягивают на себя несколько процентов голосов. Значимым фактором это становится, если у кандидата есть серьезный соперник, который идет с ним «нос к носу». У Аксакова такого конкурента пока не наблюдается. Хотя, возможно, некоторые из его конкурентов поведут агрессивную кампанию. Например, выдвиженец от КПРФ, опытный участник избирательных кампаний Григорий Данилов.

Не исключено, что двойников Аксакова выдвинули не для их участия в выборах, а для «демонстрации флага». Влиятельные фигуры хотели показать статусному справороссу, что могут создать ему проблемы и что с ними лучше договариваться.

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А вот для кандидата-эсера Олега Николаева в Чебоксарском округе двойник может быть более опасен. За оппозиционного избирателя выдвиженец справороссов борется с другим статусным персонажем, многолетним лидером коммунистов республики Валентином Шурчановым. Не говоря уже о том, что по округу баллотируется кандидат от «Единой России», глава Чебоксар Леонид Черкесов. То есть в этом округе пока наблюдается больше «тяжеловесов», чем в Канашском. Это предполагает сравнительно высокий уровень конкуренции. Появление кандидата-двойника здесь могло быть действительно связано с желанием влиятельных сил повлиять на результат по округу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предвыборная кампания в Чувашии стартовала с кандидатов-спойлеров на выборах в Госдуму. Республика уже получила «по рукам» от Москвы за политическое самоуправство и была вынуждена отыграть назад. Почти одновременно появившийся дуэт самовыдвиженцев Аксаковых по «согласованному» с единороссами Канашскому округу, по которому будет баллотироваться депутат Госдумы Анатолий Аксаков, был столь же одномоментно снят с предвыборной дистанции. Параллельно в Чебоксарском одномандатном округе появился полный тёзка депутата Госсовета Чувашии и экс-кандидата на пост главы Чувашии Олега Николаева («Справедливая Россия»): двойник работает водителем в одной из коммерческих организаций. Многочисленные однофамильцы засветились и в одномандатных округах на выборах в республиканский парламент.

Комментируя ситуацию, глава ЦИК Чувашии Александр Цветков назвал появление двойников «пугающей закономерностью» и предположил, что за этим может стоять «серьезная политическая сила»: сбор около 15 тыс. подписей самовыдвиженец не осилит без административного ресурса. «Если кандидат соберёт необходимое число подписей, безусловно, это означает, что за ним стоит какая-то серьёзная политическая сила, которая его направляет», — подчеркнул Цветков.

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