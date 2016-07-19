Барнаул, 19 июля, 2016, 07:06 — ИА Регнум. Уточненную информацию о размыве участков дороги в Шелаболихинском районе сообщает сегодня, 19 июля, пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Выпадение обильных осадков, в результате чего произошел перелив воды через дорожное полотно, произошло накануне вечером, в районе 22:00 (местн.).

Дорога возле с. Батурово

«В связи с отсутствием видимости и опасной дорожной ситуацией (риском возникновения ДТП) в 23:20 (мест) решением «Алтайавтодор» совместно с УГИБДД ограничено движение для всего вида транспорта на участке с 100-го по 116-й км автодороги 1Р 380. Объездные пути имеются, жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено», — заявили в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

В настоящее время на месте происшествия работают представители администрации района, староста с. Батурово, сотрудники ГИБДД, специалисты дорожного ремонтно-строительного управления, энергосети.

Известно, что на данный момент выставлены посты ГИБДД для ограничения движения на проблемном участке дороги; проведена предварительная оценка масштабов обрушения дорожного полотна (для разведки применялся беспилотный летательный аппарат Главного управления МЧС России по Алтайскому краю); ведётся сбор сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ (на месте происшествия сосредоточены 4 самосвала, 3 погрузчика, 1 бульдозер ДСУ-4 и Павловского ДРСУ), определено место забора материалов (песок, щебень).

Всего задействовано 70 человек, 22 единицы техники, из них от МЧС России 50 человек, 9 единиц техники.