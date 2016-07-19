Пекин, 19 июля, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Министерство финансов КНР выделило наиболее пострадавшей от тайфуна провинции Фуцзянь 75 млн юаней ($11,19 млн). Выделенные средства будут потрачены на восстановление городов и поселков, а также на выплату компенсаций местным жителям, чьи дома были разрушены ударом стихии.

zlyz.com.cn Последствия тайфуна в провинции Фуцзянь

В первую очередь деньги получат те, кто потерял своих родственников и близких. По последним данным, жертвами удара стихии стали 83 человека, еще более 10 числятся пропавшими без вести, пишет «Жэньминь жибао».

Центральные органы власти отправили рабочую группу в Фуцзянь для мониторинга ситуации, а также для координации действий по ликвидации последствий стихийного бедствия. На прошлой неделе Министерство финансов выделило провинциальным властям еще 68 млн юаней.

Китайские коммерческие предприятия активно жертвуют деньги на приобретение одеял, раскладушек и генераторов для эвакуированных граждан. В настоящее время более 34 тыс. местных жителей находятся в 573 пунктах временного проживания, которые расположены в зданиях школ и гостиниц.