Благовещенск, 19 июля, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Объекты важнейшего стратегического объекта — космодрома «Восточный» в Амурской области — могут остаться без электроэнергии. Виной тому попустительство генерального подрядчика по строительству объекта ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Читайте также: Рогозин и глава «Роскосмоса» получили выговоры от Владимира Путина

«Генподрядчик по строительству «Восточного» уведомил ПАО «ДЭК» об исключении питающего центра космодрома из договора энергоснабжения в связи с окончанием работ. Однако договор на энергоснабжение не заключен и с ФГУП «ЦЭНКИ», которое будет эксплуатировать объект, поскольку заказчик строительства объект у подрядчика не принял», — пояснили энергетики.

Сейчас ни заказчик, ни подрядчик строительства космодрома «Восточный» договорных обязательств относительно покупки электроэнергии для важнейшего стратегического объекта не имеют.

В ПАО «ДЭК» отметили, что компания готова обеспечить энергоснабжение космодрома в полном объёме, но для этого «Дальспецстрой» обязан заключить соответствующий договор.

Для недопущения обесточивании «Восточного» энергетики обратились к руководителю Роскосмоса Игорю Комарову, в ФГУП «ЦЭНКИ» (и.о. гендиректора Рано Джураева).

Читайте также: Глава подрядчика на строительстве «Восточного» получил 11 месяцев тюрьмы

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» первоначально был запланирован на 27 апреля 2016 года, однако в последние минуты старт было решено перенести на сутки. Причиной срыва назвали кабель, изготовленный не по конструкторской документации.

После этого генеральный директор НПО автоматики имени Семихатова Леонид Шалимов получил от президента России Владимира Путина постановление о неполном служебном соответствии. Именно с этого предприятия и был получен неисправный кабель. Кроме того, выговоры объявили вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину и главе «Роскосмоса» Игорю Комарову.

Читайте также: Дочь обвиняемого в хищениях Хризмана: «Зачем обманывают президента?»