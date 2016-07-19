Пекин, 19 июля, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР Шэнь Цзинькэ подтвердил факт патрулирования воздушного пространства, в том числе над спорными островами, стратегической авиацией ВВС НОАК.

szfstkj.cn Самолеты ВВС НОАК

По словам пресс-секретаря, в воздух для облета территорий поднимаются десятки единиц техники, в том числе бомбардировщики, истребители и самолеты-разведчики, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Во время полетов экипажи отрабатывают различные маневры, направленные на повышение боеспособности. Регулярное патрулирование собственных границ направлено не на милитаризацию, но на защиту национальных интересов страны», — заявил Шэнь Цзинькэ.

Представитель Минобороны отметил, что острова в Южно-Китайском море с древнейших времен являются китайской территорией. Права и интересы КНР в соответствующих районах Южно-Китайского моря не будут ущемлены.

«ВВС НОАК будет твердо защищать национальный суверенитет, безопасность свободного судоходства, региональный мир и стабильность, а также справляться с различными угрозами и вызовами», — добавил Шэнь Цзинькэ.