Магадан, 19 июля, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Жители Магаданской области не останутся без авиабилетов и возможности улететь в Москву, если с рынка авиаперевозок региона уйдёт авиакомпания «ВИМ-Авиа». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель областной общественной палаты Яков Радченко, комментируя заявления губернатора Колымы Владимира Печёного о намерении заставить компанию выполнять рейсы без задержек или вообще уйти с рынка авиаперевозок.

vim-avia.com Самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа»

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«Общественная палата Магаданской области проводит систематический мониторинг цен, и со стороны «ВИМ-Авиа» всё выглядит очень некрасиво», — отметил Яков Радченко. Он обратил внимание на то, что цены на перелёты рейсами этой авиакомпании очень высокие, в летний период до 45−55 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Визит в столицу самолётом «ВИМ-Авиа» в итоге обходится дороже, чем «Россией» и «Икаром».

«Цена на уровне «Аэрофлота», который считается премиальным перевозчиком. При этом, с одной стороны, у «ВИМ-Авиа» высокие цены, с другой — очень низкое качество обслуживание, и плюс к этому постоянные задержки, — пояснил председатель общественной палаты Магаданской области. — У нас же люди используют Москву как транзитный узел, и достаточно критично выполнение расписания с точки зрения стыковок — люди теряют деньги, и, соответственно, очень недовольны. Притом, что «ВИМ-Авиа» предоставляет на наших линиях самые старые самолёты из всех, что сюда летают».

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Претензии губернатора региона к авиакомпании Яков Радченко назвал обоснованными: «Не первый раз возникает тема выполнения расписания этой авиакомпанией, и не первый раз таким образом приходится с «ВИМ-Авиа» разбираться. За кадром остаётся не только выполнение расписания полётов. Дело в том, что у компании нет регулярного расписания вообще. Они заявились на это лето на ежедневные полёты, но расписание у них нерегулярное, то есть оно меняется постоянно и по факту. Они постоянно снимают какие-то рейсы, переводят пассажиров на другие дни. Авиакомпания ведёт себя непредсказуемо, рейсы выполняются абсолютно хаотично. С этим надо как-то разобраться, потому что все признаки нарушения авиационных правил тут налицо».

Председатель региональной общественной палаты считает, что если «ВИМ-Авиа» перестанет летать в Магадан, рейсов будет хватать, так как у «России» и «Икара» большие самолёты, и есть резерв, за исключением пиковых периодов (первая половина июня и вторая половина августа — начало сентября).

«По нашим данным и у «России», и у «Икара» есть возможность увеличить частоту рейсов, если будет потребность. И плюс к этому, насколько я знаю, в принципе может выйти на наше направление «ЮТэйр». То есть если уйдёт «ВИМ-Авиа», то без перевозчиков по состоянию на сейчас мы не останемся», — подытожил Яков Радченко.

Напомним, выполнением рейсов Магадан — Москва авиакомпании «ВИМ-Авиа» недоволен губернатор Магаданской области Владимир Печёный. Он заявил журналистам о намерении заставить компанию либо выполнять рейсы без задержек, либо уйти с регионального рынка авиаперевозок. Глава Колымы уверен, что «ВИМ-Авиа» смогут найти замену.