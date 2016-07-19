Пекин, 19 июля, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте главного финансового регулятора КНР, паритетный курс юаня к доллару США повысился на 10 базисных пунктов до отметки 6,6971 юаня за доллар. В последний раз подобный курс был зарегистрирован в октябре 2010 г.

xiudodo.com Китайский юань

Как отмечается в заявлении, Центробанк КНР принимает все необходимые меры для стабилизации курса национальной валюты Китая. Главной причиной волнения курса называют политическую нестабильность в Европе и конфликт в Южно-Китайском море, пишет «Чжунго жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, шаги Народного банка Китая по снижению курса юаня несут в себе угрозу падения экспортной выручки для России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 июля аналитик Dominion Fx Юрий Винтер, комментируя понижение Центробанком Китая курса юаня до уровня октября 2010 года.