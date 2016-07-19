Москва, 19 июля, 2016, 04:20 — ИА Регнум. Транспортный корабль новой серии «Прогресс МС-03», запущенный с космодрома «Баконур», в автоматическом режиме успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщили в Центре управления полётами (ЦУП).

roscosmos.ru Запуск «Прогресс МС-03»

Космический грузовик доставил на МКС более 2,4 тонны различных грузов, в том числе продовольствие, воздух, топливо, новое оборудование, а также посылки для экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортный корабль новой серии «Прогресс МС-03» на ракете-носителе «Союз-У» был запущен с космодрома «Баконур» в ночь 17 июля.

Напомним, на Международной космической станции, помимо Алексея Овчинина и Анатолия Иванишина, которые контролируют процесс стыковки корабля к станции, находятся Олег Скрипочка, американцы Джеффри Уильямс и Кэтлин Рубинс, а также японец Такуя Ониси.