Анкара, 19 июля, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Власти Турции взяли под стражу двух турецких пилотов, сбивших в ноябре 2015 года российский самолёт Су-24 в небе над Сирией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Такого рода заявления о причастности всех «неудобных» лиц к организации Гюлена стали обычными из уст представителей власти Эрдогана в Турции после подавления военного мятежа. Никаких доказательств такие заявления никогда не содержат. Точно так же турецкие власти пытаются и теперь снять с себя ответственность за совершённое ими уничтожение российского самолёта, решение о котором принимали, конечно, отнюдь не пилоты.

nnewsti.ru Железнодорожная стрелка

Напомним, весной этого года властями страны был арестован турецкий неонацист Альпарслан Челик из организации «Бозкурт» (Серые волки), взявший на себя ответственность за убийство пилота Су-24 Олега Пешкова.

Челик был арестован за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. На суде он отказался от своих прежних заявлений и обвинил в решении убить российского лётчика командира группировки. В мае прокуратура Турции сняла с него все обвинения за «недостаточностью улик».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 года ВВС Турции преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в воздушном пространстве Сирии, участвовавший в боевой операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Экипаж воздушного судна успел катапультироваться, но пилот Олег Пешков был убит огнём с земли, когда спускался на парашюте.