Сан-Хосе, 19 июля, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Продолжается визит в Китай министра иностранных дел Коста-Рики Мануэля Гонсалеса. 18 июля состоялись переговоры Мануэля Гонсалеса с членом Госсовета КНР Ян Цзечи. Китайская сторона готова совместно с Коста-Риков прилагать усилия для неуклонного повышения политического взаимодоверия, расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах, усиления координации и взаимодействия в решении международных и региональных вопросов, заявил Ян Цзечи. В свою очередь Мануэль Гонсалес отметил, что Коста-Рика уделяет повышенное внимание отношениям стратегического партнерства с Китаем и «готова развивать их в приоритетном порядке», сообщает ИА Синьхуа.

Китай — Коста-Рика

. Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 января 2015 года в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявили об установлении отношений стратегического партнерства, основанных на равенстве, взаимном доверии, сотрудничестве и обоюдном выигрыше.