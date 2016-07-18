Москва, 19 июля, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) исключила сайты платёжных систем Qiwi и Skrill из реестра запрещённой информации, сообщил 18 июля пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

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«Сегодня исключили их из реестра в связи с тем, что компании выполнили все наши требования», — приводит заявление пресс-секретаря РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, Роскомнадзор 14 июля сообщил о внесении в реестр запрещённой информации сайтов платёжных систем Qiwi и Skrill по причине того, что на них постоянно размещались ссылка на онлайн-казино.

При этом, как было заявлено, сами эти платежные системы предоставляли пользователям возможность вносить электронные платежи для участия в азартных играх.

В Роскомнадзоре напомнили, что в России онлайн-казино запрещены. Qiwi и Skrill было дано три дня, чтобы удалить все указанные ссылки, в противном случае сайты были бы заблокированы.