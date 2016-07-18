Белград, 19 июля, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Об открытии двух новых глав переговорного досье по присоединению Сербии к Европейскому союзу объявлено 18 июля в Брюсселе. На официальной церемонии присутствовали глава МИД председательствующей в Совете министров ЕС Словакии Мирослав Лайчак, еврокомиссар по вопросам расширению и политики соседства Йоханнес Хан, премьер-министр Сербии Александар Вучич и министр иностранных дел Ивица Дачич, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

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Речь идёт о главах 23 и 24, которые касаются верховенства закона, правосудия и основных прав человека, а также вопросов безопасности. Как заявил на церемонии Йоханнес Хан, принятое решение, «безусловно, является признанием Сербии и её прогресса». «Большая работа проделана сербским правительством и администрацией, а также всем обществом, что говорит о том, что Сербия взяла на себя обязательство провести заслуживающие доверия реформы, направленные на модернизацию страны во благо её граждан», — подчеркнул он.

Хан также отметил, что процесс вступления Сербии в Евросоюз не имеет временных ограничений — сроки принятия страны «будут зависеть от прогресса в ключевых областях, в особенности от динамики взаимоотношений отношений с Косово и прогресса в верховенстве права».

Александр Вучич со своей стороны отметил, что Сербия осознаёт, с какими трудностями и препятствиями ей предстоит столкнуться при реализации положений двух переговорных глав, тем не менее руководство страны «полно решимости оправдать ожидания и показать результаты».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза начало официальные переговоры с властями Сербии в декабре минувшего года. Консультации Белграда с Брюсселем были начаты с главы 32, касающейся вопросов финансового контроля, а также последней, 35-й главы, озаглавленной как «другие вопросы», которая предусматривает урегулирование отношений с Косово.

Тогда же премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Белград рассчитывает полностью завершить свою работу по евроинтеграции до 2019 года, после чего останется дожидаться принятия окончательного решения ЕС о предоставлении Сербии полноправного членства.

Напомним, статус кандидата в члены ЕС Сербия получила в марте 2012 года. В рамках переговоров о присоединении республики к союзу должны быть проведены консультации по 35 главам с целью приведения законодательства страны в различных областях в соответствие с законодательством Евросоюза.