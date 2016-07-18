Антофагаста, Чили, 18 июля, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес призвал президента Чили «сестру» Мишель Бачелет работать вместе на благо двух братских народов. Новый конфликт между Боливией и Чили возник после того, как министр иностранных дел Боливии Дэвид Чокехуанка прибыл в Чили с частным визитом, сообщает La Radio del Sur.

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В сопровождении автобуса и девяти автомобилей Дэвид Чокехуанка прибыл в город Путре, где встретился с местными общественными организациями. Отметим, что данная территория граничит с Боливией. Как заявило руководство провинции Арика, с чилийскими властями этот визит согласован не был. А программа визита не представлена. Министр иностранных дел Боливии, в свою очередь, заявил, что он посетил порты Арика и Антофагаста, чтобы ознакомиться «с условиями, в которых дальнобойщики Боливии работают при отгрузке своих грузов в этих портах», комментирует Prensa Latina.

Частный визит министра иностранных дел на чилийскую территорию МИД Чили расценил как «вопиющее хамство», сообщает La Radio del Sur.