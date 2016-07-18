Кишинёв, 18 июля, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Румыния намерена изменить подход к предоставлению финансовой помощи Молдавии с тем, чтобы эффект от реализуемых на румынские деньги проектов ощутили «все жители Республики Молдова, независимо от места жительства, языка, на котором они говорят, или этнической принадлежности, с которой они себя идентифицируют». Об этом заявил приступивший к исполнению своей дипломатической миссии в Кишиневе новый посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Другими своими целями дипломат назвал интенсификацию политического диалога, между двумя странами, увеличение товарооборота, внедрение совместных проектов в энергетике, образовании и инфраструктуре, сотрудничество в области культуры, а также «содействовать поиску политических решений» молдавско-приднестровского конфликта на основе «территориальной целостности Республики Молдова» (Румыния, которая в 1992 году участвовала в конфликте на стороне Молдавии, не является участником ни одного из форматов переговорного процесса — прим. ИА REGNUM).

Новый посол подчеркнул важность сохранения «европейского вектора» Молдавии. «Румыния и в дальнейшем останется наиболее надежным и честным партнером Кишинева на его пути в ЕС. Сейчас и европейские, и американские партнеры ждут от Кишинева выполнения взятых обязательств о проведении реформ. Необходимы конкретные факты, а не декларации», — подчеркнул Ионицэ.

Дипломат пообещал, что Румыния продолжит выделение Кишиневу обещанной еще в 2010 году помощи в размере €100 млн., а также обещанного в 2015 году кредита в размере €150 млн. Однако выделение средств, по его словам, возможно лишь после того, как власти Молдавии выполнят все необходимые условия и, в частности, подпишут соглашение с МВФ. «Насколько я понял, переговоры уже начались, и я настроен оптимистично», — сказал Ионицэ.

Стоит отметить, что до сих пор средства из румынской финансовой помощи выделялись преимущественно на цели, связанные с агрессивным продвижением румынской национальной и языковой идентичности в Молдавии.