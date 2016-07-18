Рим, 18 июля, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Автор статьи обвиняет европейскую общественность в том, что она думает о совсем посторонних вещах в то время, когда Европе угрожает настоящая беда — терроризм.

Gianni Dominici Мишень

Размер моллюсков нужно определить в ближайшее время (автор имеет в виду скандальную норму ЕС, запрещающую продавать моллюсков вонголе, раковина которых составляет менее 2,5 см — прим. ИА REGNUM). Санкции в отношении «путинской России», которая играет в королеву на рынке со своим газом, немедленно, сейчас! После 84 смертей в Ницце мы все спрашиваем: когда же состоится встреча на высшем уровне, чтобы вновь обсудить санкции в отношении России? Когда соберется комиссия ЕС для измерения моллюсков? Когда соберется совещание для оценки стоимости учебников по обучению гендерной теории, которую необходимо преподавать уже в младших классах? Когда пройдет совещание по изгнанию Бога из земли Европы? А когда мы преобразуем церкви в «Макдоналдс»?

Журналист подсказывает читателю «правильные вопросы»: давайте спросим, когда закроют границы? Когда мы поймем, что мультикультурализм — это кровавый провал? Вонголе будут всегда слишком маленькими, так же, как бедные атрибуты этого суперсовременного континента.

Вывод Эмануэеле Рикуччи неутешителен: в Европе рискуют, и мы все проиграем. Мы не знаем, когда, в каком режиме (при неконтролируемой стрельбе, от человека-бомбы, от нового грузовика, полного оружия), но мы знаем, что рано или поздно это коснется всех, если это кровотечение экстремизма и пофигизма не будет остановлено.

Однако, автор пишет, что побороть страх можно, если выйти из дома и отреагировать, вновь открыть для себя основополагающий дух, тот, который вдохновил отцов, а не этот — в поисках покемонов на углах улиц, в крестовых походах и даже не на совещаниях в костюме и галстуке, но и в готических церквях Франции, в шедеврах итальянского Ренессанса, в жилах немецкого романтизма, в небе Ирландии, в крови Испании, Португалии, в окопах Великой войны.