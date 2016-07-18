Стамбул, Турция, 18 июля, 2016, 23:17 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Анкаре и генеральное консульство РФ в Стамбуле подключились к инциденту с задержанием в международном аэропорту имени Ататюрка корреспондента российского телеканала РЕН ТВ Валентина Трушина. Об этом сегодня, 18 июля, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь посольства РФ в Анкаре Игоря Митякова.

George Redgrave Аэропорт Стамбула

Напомним, ранее сегодня телеканал РЕН ТВ сообщил, что корреспондент Трушин, направленный редакцией в Турцию для подготовки репортажа о провалившемся военном мятеже, был задержан в стамбульском аэропорту и не выходит на связь почти сутки.

При этом оператора РЕН ТВ Михаила Фомичева не пустили в Турцию и отправили назад в Россию обратным рейсом.

Митяков заявил, что посольство и генконсульство подключились к этому инциденту занимаются оказанием помощи Трушину.