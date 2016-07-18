Сантьяго, 18 июля, 2016, 23:15 — ИА Регнум. LAN Airlines (в настоящее время LATAM Airlines) была признана «лучшей южноамериканский авиакомпанией» международном авиасалоне в Лондоне. При получении награды, Хосе Малуф, VP-менеджер LATAM Airlines заявил: «Это большая честь быть признанными еще раз лучшей авиакомпанией в Южной Америке, и если World Airline Awards передают точку зрения пассажиров со всего мира, оценивая разные аспекты работы, связанные с качеством продукции и услуг, то значит наши пассажиры ценят больше других нашу компанию. А это приятно для персонала LATAM». Уже четвертый год подряд LAN называют лучшей авиакомпанией в Южной Америке. В 2016 году свое мнение об авиакомпаниях высказали более 19 миллионов пассажиров, сообщает Caribbean News.

etbtravelnews.com Самолёт авиакомпании LATAM Airlines

Отметим, что LATAM — одна из крупнейших авиакомпаний Южной Америки, базирующаяся в Сантьяго, Чили. До июня 2004 года называлась LAN Chile. До мая 2016 года называлась LAN Airlines. 5 мая 2016 в результате ребрендинга в связи со слиянием с TAM Airlines получила название LATAM Chile. TAM Airlines — флагманская авиакомпания Бразилии со штаб-квартирой в городе Сан-Паулу, крупнейший коммерческий авиаперевозчик Латинской Америки. LATAM обслуживает маршруты внутри страны, в Латинской Америке, а также рейсы в Австралию и Океанию, США и Европу.