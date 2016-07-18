Кишинёв, 18 июля, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти выступил с заявлением в связи с попыткой переворота Турции, поддержав турецкое правительство. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавской президентуры, Тимофти заявил, что «конституционный порядок — основной элемент существования правового государства».

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«Республика Молдова поддерживает восстановление общественного порядка и уважение суверенного выбора турецким народом его правительства. Турция является значимым партнером Республики Молдова и катализатором регионального и международного мира и безопасности. Мы сожалеем о гибели людей, выражаем соболезнования властям правового государства и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавил молдавский руководитель.

В поддержку Эрдогана и турецкого правительства также выступила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах. Она выразила поддержку «братскому турецкому народу, вставшему на защиту легитимной власти и правового государства». «В современном мире недопустимы деструктивные действия, направленные на подрыв демократических устоев и попрание основных прав и свобод человека», — заявила Влах.

Она выразила уверенность, что президент и правительство Турции «с честью выйдут из сложившегося политического кризиса и сумеют в короткие сроки стабилизировать ситуацию в стране».