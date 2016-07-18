Ницца, Франция, 18 июля, 2016, 22:39 — ИА Регнум. Число пострадавших российских граждан в результате террористического акта во французской Ницце возросло до пяти человек. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил журналистам генеральный консул Российской Федерации в Марселе Сергей Молчанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у посольства Франции в Москве

Он рассказал, что ещё трое пострадавших российских граждан обнаружены в одной из местных больниц. Речь идет о мужчине, получившем травму головы, и двух его внуках. «У детей двойное гражданство — России и Эстонии, у дедушки паспорт российский», — уточнил Молчанов. Местонахождение бабушки детей пока не установлено.

Ранее сообщалось о двух российских гражданах, пострадавших при теракте в Ницце. Одна из них — Полина Серебрянникова уже вылетела в Россию, а вторая — Галина Соколова остается в госпитале.

Напомним, 17 июля французская полиция подтвердила гибель от рук террориста в Ницце российской гражданки Виктории Савченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля на Английской набережной в Ницце 31-летний мужчина на грузовике протаранил толпу людей, ждавших фейерверка в честь Дня взятия Бастилии. Террорист проехал, сбивая людей, два километра, прежде чем его застрелили полицейские. По официальным данным, погибли 84 человека, более ста человек были ранены.