Берлин, 18 июля, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Лидер молодежного крыла партии Маркус Фромайер регулярно ездит в Москву и требует снятия антироссийских санкций, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

.tagesspiegel.de AfD Alternative für Deutschland «Альтернатива для Германии»

По словам издания, Фромайер не какой-то мелкий политик местного значения. Он является молодой надеждой AfD, «понимателем России», русофилом, частым гостем в этой стране и связующим звеном между AfD и Москвой. Партия активно ищет сближения с Россией, поэтому заигрывает и флиртует со всем русским, даже в Германии. Россия — тема, которая прочно вошла в повестку AFD. Политики этой партии посещают посольство России в Берлине, совершают поездки в Москву и в Крым, требуют снятия антироссийских санкций и прекращения конфронтации с Россией, встречаются с представителями Русской православной церкви и поддерживают общину русских немцев.

Идеологически пророссийская AFD согласна с Россией в том, что Америка имеет слишком большое влияние в мире, власть Брюсселя должна быть ограничена, а антироссийские санкции — ошибка. Члены партии также разделяют российские ценности, такие как патриотизм и семья. С одной стороны, хорошие отношения и контакты AFD с Россией не являются сами по себе чем-то выходящим из ряд вон и тревоги не вызывают. На основе Венской конвенции о дипломатических отношениях посольство России в ФРГ поддерживает отношения с различными партиями и политическими институтами. Но проблема в том, что AFD не просто имеет хорошие отношения с Россией. Россия — тема, на которой AFD хочет дорваться до власти, добавляет SZ.