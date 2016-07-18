Бразилиа, 18 июля, 2016, 22:53 — ИА Регнум. По данным социологического опроса, проведенного институтом Datafolha, почти половина респондентов хочет, чтобы Мишел Темер остался на посту президента Бразилии. 32 процента предпочитают, чтобы к власти вернулась Дилма Руссефф. Опрос был проведен 14 и 15 июля в 171 муниципалитете Бразилии. Отметим, что в апреле 2016 года 61% поддержали импичмент и 33% были против.

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Любопытно, что на вопрос, кто сейчас является президентом Бразилии, 65 процентов назвали Мишела Темера, 33 процента ответили, что не знают. А два процента опрошенных уверены, что ими не управляет ни Темер, ни Руссефф, а другие политики, сообщает Globo.

Напомним, что последнее голосование пройдет 16 августа с.г. на пленарном заседании. В случае если будет принято решение об импичменте, Дилма Руссефф автоматически снимается с должности президента. А Мишел Темер — ныне временный президент Бразилии — становится полноправным президентом страны до 31 декабря 2018 года. Руссефф не будет иметь права быть избранной и занимать государственные должности в течение восьми лет, писало ранее ИА REGNUM