Москва, 18 июля, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российские спортивные чиновники, названные в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) как прямые исполнители, будут временно отстранены от занимаемой должности до полного завершения расследования. Об этом сказано в специальном заявлении президента в связи с докладом WADA, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM

«Должностные лица, названные в докладе комиссии как прямые исполнители, будут временно отстранены от занимаемой должности до полного завершения расследования», — сказано в заявлении президента.

При этом Путин призвал WADA представить более полную и объективную информацию. Она необходима для принятия окончательного решения по упомянутым в докладе чиновникам, пояснил президент России.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что информация WADA будет передана российским правоохранительным органам, «работа которых, вне всяких сомнений, будет доведена до конца».

Также Путин обратил внимание, что Россия ведет последовательную борьбу с допингом, и предостерег от вмешательства политики в спорт.