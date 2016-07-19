Ханты-Мансийск, 19 июля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В Югре неэффективно борются с лесными пожарами, считают представители прокуратуры ХМАО. Уже выявлено свыше 200 нарушений противопожарной безопасности в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзором ведомстве Югры.

aviales.ru Тушение лесного пожара

С начала пожароопасного сезона в 2016 году в Югре зарегистрировано 244 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 3,6 тыс. га. По фактам лесных пожаров правоохранительными органами возбуждено и расследуется пять уголовных дел. Всего в сфере пожароопасной безопасности в лесах прокуроры выявили свыше 200 нарушений закона. В целях их устранения внесено 50 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 60 лиц, в суды направлено 18 исков, на незаконные правовые акты принесено 7 протестов, предостережено 34 должностных лица.

Прокуратура округа установила факты необеспечения укомплектования штатной численности БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов», отсутствия в достаточном количестве необходимого оборудования и средств для тушения лесных пожаров, а также неэффективного использования полномочий по обращению в суд с исками о принудительном прекращении лесопользования. Выявлены нарушения в деятельности лесопользователей, которыми не проводится очистка мест рубок, не разрабатываются проекты освоения лесов и не выполняются мероприятия по противопожарному обустройству.

По итогам проверки внесено представление заместителю губернатора автономного округа, а также руководителю управления Росприроднадзора по округу.

Отметим, что нехватка сотрудников противопожарных служб наблюдается и в соседнем регионе — ЯНАО, где установилась этим летом, как и в Югре, аномально жаркая погода. По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала, всего с начала сезона ликвидировано 215 пожаров на площади 4 тыс. 777 га.

Основная причина (96% всех случаев возникновения пожаров) — это грозовая активность, которая ежедневно регистрируется системой грозопеленгации.

«Всего на тушении природных пожаров задействовано 348 человек. Привлечен резерв противопожарной службы округа в количестве 47 человек, а также автономного учреждения «Леса Ямала» — 23 человека. Дополнительно привлечены десантные пожарные из ХМАО и Тюменской области — 89 человек в рамках межрегионального маневрирования, которые в настоящее время работают на тушении лесных пожаров в Надымском и Пуровском районах», — сообщила руководитель департамента Юлия Чеботарева.

С учётом прогнозных показателей на увеличение пожарной опасности принято решение о дополнительном привлечении сил из Югры (50 чел.) и Свердловской области (30 чел.) в количестве 80 десантных пожарных, которые прибывают в Ноябрьск 18−19 июля.