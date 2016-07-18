Деревня Дворики, Владимирская область, 18 июля, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Институт развития интернета (ИРИ) создаст рейтинг онлайн-курсов в области информационных технологий, рассказал участникам смены председатель Совета ИРИ, советник президента РФ Герман Клименко.

территориясмыслов.рф Участники «Территории смыслов»

«Сейчас мода на интернет-образование — колоссальная. Одним из пунктов нашей «дорожной карты» — создание рейтинга интернет-курсов, и если вы считаете эту тему важной, мы можем совместными усилиями это реализовать», — ответил Клименко на вопрос участника IT-смены форума.

В рамках последнего дня IT-смены были подведены ее итоги, в частности, выбраны лучшие проекты, которые должны повысить уровень цифровых компетенций пользователей. Победителем стало приложение «Киберпомощь», направленное на повышение цифровой грамотности пользователей старшего поколения. Также еще четыре проекта получат экспертную поддержку ИРИ и РОЦИТ.

Кроме того, 180 участников получили оплачиваемые стажировки в Сбербанке, МТС, обучение в школе программирования и дизайна Сбербанка, стажировки в РОЦИТ (организация «Центр интернет-технологий») и РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской федерации, «Роспатриотцентр». Курирует форум «Территория смыслов на Клязьме» Управления Президента РФ по внутренней политике.

Профильные партнёры смены «Молодые учёные и преподаватели в области IT» — Институт Развития Интернета (ИРИ), совместно с которым была разработана образовательная программа смены; РАЭК, РОЦИТ, Фонд Развития Интернет-Инициатив (ФРИИ) и «Сбербанк-Технологии».