Бухарест, 18 июля, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску видит причины попытки переворота в Турции в том, что своей политикой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган нажил большое количество внутренних и внешних врагов, умудрившись рассориться со всеми соседями и радикализировать внутренних оппонентов. Об этом Бэсеску заявил в эфире România TV.

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«Если мы спросим себя, почему случился этот переворот в Турции, ответ прост. Потому что президент Эрдоган пытается монополизировать всю власть и одновременно исламизировать страну. Эрдоган сумел поднять курдское меньшинство, которое вновь взялось за оружие… Эрдогану удалось настроить всех соседей против себя. Он враждебно относится к Армении, с которой граничит. Он враждебен Сирии, он один из тех, кто воюет против Башара Асада. Он враждебно относится к Израилю, с которым конфликтует. Он захотел продемонстрировать свою силу, довольно сомнительную с точки зрения реалий Анкары, и сбить самолет Российской Федерации», — сказал бывший румынский лидер.

«Посмотрите сейчас! Если ему не передадут того имама из Соединенных Штатов (имеется в виду проживающий в США оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции объявили главным зачинщиком неудавшегося переворота и потребовали от Вашингтона его выдачи Анкаре — прим. ИА REGNUM), то он с кем угодно готов воевать», — добавил Бэсеску.

Говоря об отношениях между Румынией и Турцией, бывший глава румынского государства заявил, что они «традиционно хорошие». Однако добавил, что в случае выбора отношения с Вашингтоном для Бухареста куда важнее, нежели с Анкарой — из соображений безопасности.