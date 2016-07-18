Москва, 18 июля, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) опровергает информацию ряда СМИ о том, что Станислав Черчесов утвержден на должность главного тренера сборной России по футболу. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба РФС.

cherchesov.com Станислав Черчесов

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ со ссылкой на источник в РФС сообщил, что был проведен последний раунд переговоров с Черчесовым и он был утвержден на должность главного тренера национальной сборной. Якобы контракт с Черчесовым должен быть подписан до 23 июля.

Однако РФС опроверг эту информацию и официально заявил, что главный тренер сборной России не утвержден.

«Планируется, что процесс переговоров по кандидатуре наставника должен быть завершён до 30 июля. Вся необходимая информация будет опубликована на официальном сайте РФС по мере её поступления», — сказано в сообщении Союза.

Напомним, сборная России остается без главного тренера после ухода Леонида Слуцкого. Он ушел после провального выступления сборной на групповом этапе чемпионата Европы текущего года.