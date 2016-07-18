Москва, 18 июля, 2016, 21:06 — ИА Регнум. «Евгений Артюх взял курс на рейдерский захват партии исключительно ради личных интересов. Его заявления о том, что он в одностороннем порядке приостановил полномочия членов президиума центрального совета партии, являются безосновательными и нелегитимными. Эти действия направлены на развал партии», — заявил Николай Полиняка в комментарии, который в понедельник, 18 июля, публикует «Интерфакс».

rupolit.net Евгений Артюх

Николай Полиняка считает, что полномочия членов президиума могут быть приостановлены в случае несоблюдения устава, программных документов, совершения действий, дискредитирующих партию или наносящих ущерб ее политическим интересам.

Он напомнил, что 15 июля президиум РППС исключил из своих списков ряд кандидатов на выборы в Госдуму и это решение принято в соответствии с уставом партии, «в порядке и по основаниям, им предусмотренным».

«Из списков убрали тех, чьи биографии связаны с уголовными делами, коррупцией, скандалами, которые вызвали широкий общественный резонанс. Почему Артюх единолично так борется за них и готов идти на любые решения в отношении членов РППС, которые создавали и работают в партии не один десяток лет. Ответ здесь понятен и уже ни у кого не вызывает сомнений, доверия к Артюху нет. Мы готовы в судебном порядке обжаловать его единоличные решения, юристы готовят иск», — заявил Николай Полиняка.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 15 июня президиум РППС выразил недоверие своему лидеру Евгению Артюху и исключил ряд кандидатов из избирательного списка.

Из федерального списка, а также из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам исключены депутаты Михаил Юревич и Олег Савченко, бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов, бывший глава Ненецкого автономного округа Владимир Бутов.

По заявлению члена президиума партии Николай Полиняки, на заседании президиума выражено недоверие лидеру партии Евгению Артюху.

Президиум центрального совета партии назначил на 29 июля проведение внеочередного съезда.

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