Архангельск, 18 июля, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Сегодня в избирательную комиссию Архангельской области представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам «Архангельская область — Архангельский одномандатный избирательный округ № 72» и «Архангельская область — Котласский одномандатный избирательный округ № 73». Оба кандидата выдвинуты политической Кмммуничтичекой партией «Коммунисты России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Как сообщил ИА REGNUM в избиркоме, в округе № 72 выдвинулся Русаков Юрий Михайлович, 1980 года рождения, проживающий в Москве и являющийся генеральным директором ЗАО «Инвестиционная компания «Микроник». В Котласском одномандатном избирательном округе № 73 выдвинулся Федулов Роман Петрович, 1989 года рождения, проживающий в городе Конаково Тверской области, являющийся домохозяином.

Напомним, выборы депутатов в Государственную Думу состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Всего на территории области пройдут 173 избирательные кампании, будут работать более 900 избирательных комиссий.