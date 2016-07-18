Тегеран, 18 июля, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В разговоре Рухани выразил удовлетворение по поводу восстановления стабильности и безопасности в Турции после неудавшегося военного переворота. Глава иранского правительства сообщил о телефонном разговоре в своем Twitter.

habername.com Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган

Иран — одно из первых государств, которое выразило четкую позицию во время попытки государственного переворота в Турции.

Ранее слова поддержки турецкому президенту выразили секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, спикер Междлиса Али Лариджани и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф. По мнению официальных лиц Ирана, участие в организации провалившегося переворота принимали Саудовская Аравия, США и Израиль.

В ночь с 15 на 16 июля в Турции военные предприняли попытку свержения президента Эрдогана. Путчистам не удалось достигнуть своей цели. В результате мятежа убито 208 человек, включая 145 гражданских, 60 полицейских и 3 военнослужащих, около 1500 человек получили ранения. После провала переворота правоохранительные органы Турции арестовали более 7500 участников заговора.