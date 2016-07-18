Йошкар-Ола, 18 июля, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Мероприятие было организовано при поддержке «Российского движения школьников» в рамках смены «Доброволец».

vk.com Закрытие смены в ЗДОЦ «Радужный»

Анастасия Березина принимала участие в подготовке Универсиады в Казани, Зимних олимпийских игр в Ванкувере, Гран-при «Формулы-1» в Сочи, а также Европейских олимпийских игр в Баку. Она вошла в команду российских лидеров, которые приняли участие в масштабной международной образовательной программе, и сейчас работает менеджером международных спортивных мероприятий.

Анастасия Березина рассказала, как опыт волонтерской деятельности помог ей построить карьеру в области спортивного менеджмента.

«Мой главный посыл для ребят — несмотря ни на что можно занимать активную общественную гражданскую позицию. Очень важно, чтобы у каждого человека была мечта. И с этой активной позицией идти вперед к мечте, помогать другим людям. Потому что когда мы помогаем другим людям, так в жизни случается, что другие люди тоже помогают нам», — публикует издание Yoki.ru Анастасии Березиной.

По мнению молодой активистки, одна из проблем, которая затрудняет участие школьников в волонтерской деятельности, это незнание того, что есть волонтеры, что бывают разные виды волонтерства.

«Например, в последнее время я работаю со спортивными волонтерами. И считаю, что когда молодые люди участвуют в качестве волонтеров на спортивных международных мероприятиях, то это, несомненно, дает им не только новые знания и опыт, но и позволяет им расширить границы своего мировоззрения. Увидеть, что наш мир, на самом деле, не такой большой, как кажется. И что если мы хотим изменить его к лучшему, то мы можем начинать действовать на своем локальном уровне. Еще говорят: «Мыслю глобально, а действуй локально», — отметила Анастасия Березина.

В рамках сегодняшней встречи она дала старт конкурсу проектов в рамках всех четырех направлений деятельности «Российского движения школьников» — «Личностное развитие», «Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление», «Информационно-медийное направление». Ребята должны будут предложить и презентовать эти работы вожатым в пилотных школах движения в сентябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» президент Владимир Путин подписал в октябре 2015 года.

Целью учреждения организации является «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».