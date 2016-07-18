Узбекистан укрепляет границу с Казахстаном
Ташкент, 18 июля, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Узбекистан усилил границу с Казахстаном после трагических событий в Алма-Ате, сообщили ИА REGNUM в госкомитете по охране границы.
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Пограничник
Спецслужбы ведут постоянные консультации с коллегами из Казахстана в целях мониторинга ситуации.
«Перемещение граждан сопредельных государств осуществляется с усиленной проверкой ручной клади и багажа», — говорится в сообщении.
18 июля в результате стрельбы в центре Алма-Аты погибли четыре человека (три сотрудника полиции и один мирный житель). Об этом, как передает ИА «Новости-Казахстан», сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.