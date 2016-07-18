Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 18 июля, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин экстренно прервал свой отпуск, чтобы решить вопрос о мерах по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим от крупного пожара в Лабытнанги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора округа.

Свечи

Сегодня в знак скорби о погибших в огне во всех городах и посёлках приспущены флаги на государственных учреждениях и органах местного самоуправления, отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, в результате пожара в многоквартирном деревянном доме в городе Лабытнанги 16 июля погибли девять человек, двое из них — дети. Пострадало больше сорока человек, один из них находится в больнице с сильными термическими 90% ожогами, сообщает пресс-служба.Само здание жилого дома восстановлению не подлежит. Пункт сбора одежды и продуктов для нуждающихся организован в местном доме культуры.

Глава Лабытнанги Марина Трескова заверила, что из муниципалитета выделяется 100 тыс. рублей на одну квартиру. Ведется расследование причин трагедии. Управление Следственного комитета по ЯНАО возбудило по факту пожара уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Вданный момент рассматривают две версии случившегося: неисправность электропроводки и взрыв газового баллона.

Старший помощник руководителя СУ СКР по ЯНАО Елена Демьянова сообщила телекомпании «Ямал-регион»: «С места происшествия изъяты образцы подсвайного грунта для проведения химической экспертизы. Также установлена и изъята видеозапись пожара, осуществлявшаяся жильцом расположенного рядом жилого дома. Назначены 9 судебно-медицинских экспертиз, проведены выемки документов в обслуживающей сгоревший дом управляющей компании». Тела погибших придадут земле после генетических экспертиз.