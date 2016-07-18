Москва, 18 июля, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором российский спорт обвиняется в систематическом использовании допинга. Слова Путина приводит сегодня, 18 июля, пресс-служба Кремля.

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Путин заявил, что сейчас происходит опасный рецидив вмешательства политики в спорт. «Да, формы такого вмешательства изменились, но суть прежняя: сделать спорт инструментом геополитического давления, формирования негативного образа стран и народов», — отметил российский лидер.

Он констатировал, что Олимпийское движение, которое играет колоссальную роль в деле объединения человечества, вновь может быть расколото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена представила доклад, в котором бездоказательно утверждается, что российские спортсмены употребляли допинг во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.