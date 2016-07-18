Кострома, 18 июля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В Костромской области завершено наведение двухсотметрового разборного моста через реку Унжу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, работу проделали военнослужащие автомобильно-дорожной службы Западного военного округа.

smi44.ru Двухсотметровый разборный мост через реку Унжу в Костромской области.

О строительстве моста с министерством обороны РФ договорился губернатор Сергей Ситников. На строительство переправы, соединившей берега Унжи в районе поселков Красногорье и Горчуха в Макарьевском районе, ушел месяц. В работах участвовали 15 единиц специализированной техники, 63 военных. Две недели забивали сваи и возводили опорs, для монтажа конструкции моста понадобилось только трое суток. По оценке специалистов, проект разработан с учетом природных особенностей течения реки, поэтому ему не страшны природные катаклизмы.

Строительство в районе переправы продолжается: Макарьевское ДЭП-18 отсыпает дорожное полотно к мосту, МЭП-5 города Мантурово укрепляет береговую линию. Открытие моста запланировано на середину августа.

«Это уникальный пример, когда усилия региональных и федеральных властей воплощаются в такие серьезные и добрые дела. Это позволит качественно улучшить качество жизни наших земляков», — отметил Член Совфеда Николай Журавлев. От имени полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова костромичей поздравил также uлавный федеральный инспектор по Костромской области Николай Панков.