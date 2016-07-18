Пенза, 18 июля, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Пенза намерена привлечь две кредитных линии на сумму 280 млн рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

naciodigital.cat Кубики

Кредитные линии на сумму 130 млн рублей и 150 млн рублей планируется привлечь на срок 1095 дней. Начальная стоимость контрактов заявлена в размере 54,6 млн рублей и 63 млн рублей соответственно.

Средства привлекаются на финансирование дефицита бюджета Пензы и погашение долговых обязательств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Пензы на 2016 год утвержден с доходами 9,9 млрд рублей, расходами — 10,7 млрд рублей, дефицит составит 0,8 млрд рублей или 7,5% от расходов. Верхний предел муниципального долга Пензы на 1 января 2017 года установлен в размере 4,6 млрд рублей.