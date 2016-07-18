Тамбов, 18 июля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Социальная направленность регионального бюджета Тамбовской области сохраняется. Это подчеркнул в ходе еженедельной планёрки глава администрации региона Александр Никитин в ходе еженедельной планерки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Так, почти 60% всех расходов в I полугодии этого года были направлены на финансирование образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта.

tambov.gov.ru Александр Никитин

Губернатор Александр Никитин, оценивая исполнение консолидированного бюджета области за первое полугодие, отметил, что сохраняется его социальная направленность. Почти 60% от всех расходов, или свыше 13,83 млрд рублей поступили в сферы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта. После отчета своего заместителя, начальника финансового управления области Дмитрия Зубкова, прозвучавшего на планерке, губернатор сказал: «Это главное достижение. Все социальные обязательства выполнены, по-другому быть не может и во втором полугодии года, да и впредь».

Александр Никитин отметил стабильность и финансовую устойчивость экономики региона, положительную динамику доходной части бюджета и обратил внимание присутствующих на необходимость их дальнейшего повышения. В связи с этим, по убеждению губернатора, должна повыситься эффективность работы двух межведомственных комиссий — по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет области и государственные внебюджетные фонды; по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений и заработной платы, а также активизироваться деятельность аналогичных рабочих групп в городах и районах.

По мнению губернатора, необходимо более взыскательно спрашивать за налоговую отдачу с тех отраслей, которые пользуются господдержкой и получают субсидии из бюджета. Глава региона также четко обозначил свою позицию: в муниципалитетах должны быть обеспечены рост доходов и оптимизация расходов местных бюджетов, прекращена практика проведения работ без соответствующих лимитов финансирования. Как резюмировал Александр Никитин, соблюдение финансовой дисциплины — первостепенная задача.